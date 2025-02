Milford’s boys and Walnut Hills’s girls are the 2024-2025 Eastern Cincinnati Conference swim champions.

Team standings: Boys – 1, Milford 316; 2, Turpin 309; 3, Walnut Hills 275; 4, Kings 185; 5, Little Miami 111; 6, West Clermont 71; 7, Anderson 58; 8, Lebanon 34; 9, Loveland 33.

Girls – 1, Walnut Hills 340.5; 2, Turpin 322.5; 3, Lebanon 226; 4, Kings 207; 5, Milford 127; 6, West Clermont 54; 7, Loveland 49; 7, Anderson 37; 9, Little Miami 32.

Boys individual results for Clermont County schools (top 12): 200-yard medley relay – 1, Milford (Landon Crum, Brady Campbell, Emmett Fentress, Cameron Barclay), 1 minute, 35.88 seconds (ECC record); 7, West Clermont (Floyd Melton, Isaac Cooper, Collin Barth, Wolfgang Oldendick), 1:51.72; 9, Milford (Will Lindley, Euan Brutas, Wilson Larimore, Charlie Jones), 1:53.06; 11, Loveland (Dane Partusch, Noah Ramsey, Blake Minton, Kellen Cain), 2:04.72. 200-yard freestyle – 2, Cameron Barclay, Milford, 1:47.08; 10, Dane Partusch, Loveland, 1:59.39; 12, Kellen Cain, Loveland, 1:00.41. 200-yard individual medley – 10, Jonah Otten, Milford, 2:10.91; 12, Ben Spence, Milford, 2:15.73. 50-yard freestyle – 1, Brady Campbell, Milford, 20.34; 7, Landon Crum, Milford, 22.88. 100-yard butterfly – 1, Emmett Fentress, Milford, 50.98; 8, Collin Barth, West Clermont, 56.51; 11, Teo Carrion, Milford, 59.34. 100-yard freestyle – 1, Emmett Fentress, Milford, 47.68; 4, Jacob Nerl, Milford, 50.17; 7, Floyd Melton, West Clermont, 51.36; 1, Wolfgang Oldendick, West Clermont, 54.17; 12, Charlie Jones, Milford, 54.81. 500-yard freestyle – 1, Cameron Barclay, Milford, 4:48.58; 4, Johan Otten, Milford, 5:03.9; 8, Dane Partusch, Loveland, 5:17.66. 200-yard freestyle relay – 1, Milford (Emmett Fentress, Jacob Nerl, Jonah Otten, Brady Campbell), 1:27.41; 7, Milford (Ivan Grundy, Ben Spence, Charlie Jones, Teo Carrion), 1:37.33; 11, Loveland (Caleb Simmons, Kellen Cain, Noah Ramsey, Owen Mayer), 1:42.49. 100-yard backstroke – 1, Landon Crum, Milford, 55.39; 5, Jacob Nerl (Milford), 58.84; 9, Will Lindley, Milford, 1:02.5; 10, Owen Mayer, Loveland, 1:03.13. 100-yard breaststroke – 1, Brady Campbell, Milford, 56.48 (ECC record)12, Euan Brutas, Milford, 1:09.12. 400-yard freestyle relay – 4, Milford (Landon Crum, Jacob Nerl, Jonah Otten, Cameron Barclay), 3:17.86; 8, Milford, Euan Brutas, Ivan Grundy, Teo Carrion, Ben Spence), 3:33.92; 11, Loveland, Caleb Simmons, Dane Partusch, Blake Minton, Owen Mayer), 3:48.36.

Girls individual results for Clermont County schools (top 6): 200-yard medley relay – 8, Milford (Megan Cassidy, Molly Shiveley, Elly Grammel, Emma Hull), 2:11.51; 11, Milford, Katie Barclay, Michelle Ballou, Madeline House, Brynn Walker), 2:16.45. 200-yard freestyle – 4, Liz Fadden, Milford, 2:02.72; 11, Lucia Miramonti, Loveland, 2:12.96;12, Dylan Chapman, Loveland, 2:14.95. 200-yard individual medley – 2, Libby Jones, West Clermont, 2:18.96; 6, Kristen Bruce, Milford, 2:26.99. 50-yard freestyle – 11, Taylor Wethington, Loveland, 27.5. 100-yard butterfly – 6, Libby Jones, West Clermont, 1:03.60. 100-yard freestyle – 8, Abby Roeper, Milford, 1:00.35. 500-yard freestyle – 3, Liz Fadden, Milford, 5:26.98; 5, Kristen Bruce, Milford, 5:45.22; 7, Dylan Chapman, Loveland, 6:02.31; 8, Lucia Miramonti, Loveland, 6:03; 12, Jenna Cooper, West Clermont, 6:27.81. 200-yard freestyle relay – 8, Milford (Madeline House, Abby Roeper, Kristen Bruce, Liz Fadden), 1:52.59; 10, West Clermont (Jenna Cooper, Gwen Freeman, Vanity Carl, Libby Jones), 1:58.74; 11, Milford (Emily Zeek, Katie Barclay, Ella Dahlheimer, Lyra Grammel), 2:01.89; 12, Loveland (Jaclyn Fossitt, Alayna Hester, Audrey Fleshour, Dylan Chapman), 2:03.86. 100-yard backstroke – 6, Abby Roeper, Milford, 1:06. 100-yard breaststroke – 7, Audrey Fleshour, Loveland, 1:15.69; 12, Madeline House (Milford), 1:19.51. 400-yard freestyle relay – 4, Milford (Liz Fadden, Bryann Walker, Anny Roeper, Kristen Bruce), 4:01.51; 7, Loveland (Dylan Chapman, Audrey Fleshour, Lucia Miramonti, Taylor Wethington), 4:11.83; 11, Milford (Ella Dahlheimer, Molly Shively, Emily Zeek, Lyra Grammel), 4:35.59; 12, West Clermont (Sadie Oldendick, Jordyn Hinds, Vanity Carl, Jenna Cooper), 4:37.